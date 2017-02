|

Osa kaupunkilaisistamme on ottanut Somero 150 -juhlavuoden innolla ja ideoiden vastaan, osa kritisoiden.

Varsinaisesti Someron kunta ei täytä 150 vuotta, niin kuin lähes kaikki jo varmasti tietävätkin. Nyt juhlitaan kunnallishallinnon alkamista.

Viime lehden yleisönosastossa kritisoitiin sitä, että todella monella muullakin kunnalla on nyt 150-vuotisjuhlat, koska niihin aikoihin kaikki kunnat velvoitettiin kunnallisasetuksen mukaisesti perustamaan kunnallishallinto.

Se, että juhlijoita on useita, ei tarkoita sitä, että ei voisi juhlia. Kyllä kunnallishallinnon alkaminen on juhlan väärti.

Se on myös innoittanut useat tahot järjestämään monenlaisia huvituksia ja elämyksiä alkaneelle juhlavuodelle.

Tämän lehden välissäkin on liite, jonka innoittajana toimi Somero 150.

Varsinaisen kunnan ikää on joskus vaikea määritellä, mutta 1949 Somerolla on pidetty pitäjämme 500-vuotisjuhlat. Eli Somero on sen mukaan 568-vuotias.

Mutta juhlitaan pois vaan nyt, ja seuraavan kerran sitten 2049, kun kunta täyttää 600 vuotta.