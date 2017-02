Kahta lukuunottamatta, puolueet julkaisivat ehdokaslistansa

|

Kuntavaalien ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tänään tiistaina 28. helmikuuta, kello 16.

Somerolta valtuustoon pyrkii ehdokkaita kahdeksasta puolueesta. Ennakkohuhut parilta viime kuukaudelta ovat luoneet vaikutelman, että ehdokashankinta on ollut jopa nihkeää.

Kaikilla puolueilla ei ole ollut vaikeuksia. Parhaiten ehdokashankinnassaan on Somerolla onnistunut Vihreät. Kuusi ehdokasta on yhtä kuin peräti 600 prosentin kasvu verrattuna viime kuntavaaleihin.

