Kätkäläinen änkyröi Someron kirjastossa

|

Pohjoiskarjalainen humoristi Simo Hämäläinen on tuonut Kätkäläisen eli Pietari Aholaisen Suomen kirjallisuuteen. 13.2. nykyään Joensuussa asuva Simo Hämäläinen täyttää 70 vuotta. Samana iltana FT Eija Komu kertoo Simo Hämäläisestä ja erityisesti Kätkäläis-sarjasta Someron kirjastossa. Samalla valotetaan karjalaisuutta yleisemminkin. Vänkärinä toimii Mirja Honkanen ja laulusolistina Kimmo Hovila.

Kätkäläisen miljöö Ruojankylän Kätkävaaralla on sijoitettu itärajan tuntumaan. Pietari Aholainen puhuu itäsavolaista murretta, jota puhutaan Pohjois-Karjalassa. Äkkiväärä ja byrokratian kanssa alituisesti kahnauksiin joutuva Kätkäläinen ei ole pelkkä korpifilosofi vaan säpäkkä toiminnan mies, kunhan ei ole kyse työnteosta. Kätkäläistä kuvaillaan näin: ”Kätkävuarassa assuu Aholaisen Pietu. Se on kiikkerä mies, ja sitä kato tarkkaan. Se sai pienen talon ja on sen pienenä pitänyhhin. Se on peto, ikäsä tapellu ja aina hävinny. Mitään elä usko, mitä se sannoo, mutta pane kaikki mieleesi. Se valehtelloo niin, että se on jo melekein totta.”

Lieksassa varttunut Simo Hämäläinen on niin ikään lieksalaissyntyisen Eija Komun entinen opettaja yliopistoajoilta, ja itäsavolainen murre on myös Eija Komun äidinkieli. Esitelmä sisältääkin runsaasti murteellisia näytteitä eri Kätkäläisistä. Esitelmän aikana voi nauraa, mutta voi myös miettiä, että mitä Kätkäläinen tuolla tarkoittikaan…

Tilaisuuden järjestää Someron kaupunginkirjasto, ja siihen on vapaa pääsy.