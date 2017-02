Liikenne-kulttuurissa parantamisen varaa

|

Poliisi on Somerolla harvinaisuus. Ei heitä ainakaan keskustaajamassa kovin usein näe.

Joskus on poliisejakin naurattanut, kun heiltä liikenteenvalvontatehtävää suorittaessaan on peräti kaksi Somero-lehden toimittajaa käynyt kysymässä haastattelua.

”Pitää varmaan poiketa useammin.”

Silti liikennerikosten määrä on kasvanut Somerolla kolmella prosentilla, kun verrataan kahta edellisvuotta keskenään.

Mitähän luku olisi, jos harvinaisia vieraita nähtäisiin useammin?

Poliisin tilastoissa on myös lohdullista tietoa, sekä omaisuus- että väkivaltarikokset ovat vähentyneet huomattavasti. Murtokeikat jopa lähes 60 prosenttia.