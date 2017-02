Matti Nykänen tähdittää omaa nimeään kantavaa revyytä – esitys myös Somerolla

|

Mäkihyppylegenda Matti Nykänen tähdittää huhtikuussa ensi-iltaan tulevaa revyytä. Runsaasti musiikkia sisältävän ilottelun teemana on Matti Nykänen ja hänen värikäs elämänsä. Revyy on kunnianosoitus maailman kaikkien aikojen parhaalle mäkikotkalle, nelinkertaiselle olympiavoittajalle. Esitys on vauhdikas naurupommi, joka sisältää sketsejä, irtiottoja ja paljon musiikkia.

Matti Nykänen – Show Not! -esityksen ensi-ilta on Nykäsen synnyinkonnuilla, Jyväskylässä 8. huhtikuuta. Sen jälkeen esitys nähdään muun muassa toukokuussa Somerolla.

Revyyn muita tähtiä ovat Meiju Suvas, Drag-artisti Divet alias Marko Vainio, Esa Nummela ja Anniina Jokinen.

Nykänen nähdään ensimmäistä kertaa revyytähtenä ja ylipäätään näyttämöestradilla. Estradilla nähdään myös virtuaali-Matti, joilla Matti vie tarinoita eteenpäin, ennakkoon nauhoitettujen klippien avulla.

– Olin heti mukana, kun esityksen tuottaja Esa Nummela tällaista, minulle hiukan erikoisempaa juttua ehdotti. Keikkojahan muinulla on hurjasti takana, mutta kyllä tämä tämmöinen teatterijuttu jännittää aika paljonkin. Tosin olen sitä mieltä, että jos ei jännitä, niin eihän siitä mitään tule. Ja minähän esitän showssa vain itseäni, niin eihän siinä silloin mitään näytellä tarvitse, Nykänen nauraa revyyn tiedotteessa.

Revyyn on ohjannut ja käsikirjoittanut Arto Nieminen.

– Muistan Oslon sumun, Sarajevon kummun, Calgaryn triplan ja seuranneen humun. Sumusta humuun ja välillä ohutta yläpilveä. Matti Nykänen on suuria tunteita herättävä suuri suomalainen. Matti on kaikkein suurin myös palstamillimetreissä mitattuna. Ainoastakaan Suomen kansalaisesta ei ole kirjoitettu lehtiin, kirjoihin ja nettipalstoille niin runsaasti tekstiä kuin hänestä. Tulevaisuus tuonee tullessaan vielä reippaasti lisää, pohtii Nieminen.