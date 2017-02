Minna Nikkanen ja Tommi Holttinen maaotteluseipäässä tänään

|

Teksti Aulis Tiensuu

Suomi kohtaa tänään Tampereen Pirkkahallissa hallimaaottelussa Ruotsin ja Norjan yleisurheilujoukkueet sekä Tanskan ja Islannin yhdistyneen joukkueen. Seiväshypyssä Suomea edustavat Someron Esan Minna Nikkanen naisissa ja Tommi Holttinen miehissä.

Nikkaselle maaotteluedustus on jo 27. naisten sarjassa, mutta Tommi Holttinen pääsee nyt tekemään ensi esiintymisensä miesten maaottelussa, aiemmin hänellä on kaksi nuorten maaottelua ja kahdet nuorten arvokisat. Näin Esan miestenkin maaottelusarja saa jatkoa, kun samaan aikaan veteraanien SM-kisoissa kilpaileva Eemeli Salomäki (ainakin toistaiseksi) on väistynyt maajoukkueesta.

Hallikauden Euroopan tilaston viiden parhaan joukossa olevat Wilma Murto (466) ja Minna Nikkanen (455) ovat pohjoismaisen tilaston kärkinimet ja maaottelusuosikit. Kovan vastuksen heille tarjoaa Ruotsin Michaela Meijer 450 (ennätys 462). Viime vuosien kovin ruotsalainen Angelica Bengtsson ei ole mukana.

Miehissä keväällä 20 vuotta täyttävät Urho Kujanpää 535 ja Tommi Holttinen 525 ovat Suomen hallitilaston kärjessä ja maaotteluedustajamme. Ruotsia edustava viime vuoden lopulla vasta 17 vuotta täyttänyt Armand Duplantis on hypännyt jo 572, mutta hän asuu USA:ssa eikä tule maaotteluun. Miesten seuraavaksi paras pohjoismaalainen on Norjan 22-vuotias Eirik Greibrokk Dolve, jonka ennätys on 566 ja kauden hallitulos 553. Dolve on somerolaisille tuttu monivuotinen seiväskarnevaalien kävijä. Tanskaa edustavan Rasmus Jörgensenin kauden paras on 543 ja ennätys 565. Ruotsalaiset Carl Sténson ja Filip Gyllensten ovat hallikaudella ylittäneet 520.

Miesten kisa Pirkkahallissa Someron Esan siirrettävällä seiväshyppyradalla alkaa kello 14.15 ja naisten kisa kello 17.15. Kilpailut televisioidaan ja lähetys TV2:ssa alkaa kello 17.05.