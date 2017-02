Nuoret tarvitsevat tukea opintoihinsa

|

Tällä viikolla abiturientit ovat ottaneet ilon irti elämästä penkkareita juhlien. Heille lukion turvallinen ympäristö jää pikku hiljaa taakse. Pienen lukion huolehtiva opettajajoukko ja henkilökunta on suuri aarre nuoren jatkoa ajatellen. Tuki luo pohjan, josta ponnistaa eteenpäin.

Ammatti-instituuttien opiskelijat ovat parhaillaan työharjoittelussa. Teoriaopintoja on sovellettu käytäntöön. Aikuisia työkonkareita seuratessa on koettu oivalluksia. Työharjoittelu on vahvistanut, että nuori on tehnyt oikean alavalinnan. Harjoittelujakso on onnistunut myös, jos nuori on tajunnut, ettei ala sovikaan hänelle.

Tuki on tarpeen opiskeli millä luokka-asteella tahansa.

Somerolla on tartuttu yläkoululaisten tsemppaamiseen. Lukiolaisia on kurssitettu yläkoululaisten opiskelemisen tueksi. He auttavat esimerkiksi läksyjen tekemisessä ja kokeisiin lukemisessa. Liki samanikäisen ja saman kokeneen nuoren vertaistuesta on ollut hyötyä.

Toivoa sopii, että tsempparitoiminta jatkuu. Siihen tarvitaan tukieuroja, mutta yhteistyöhön tottuneella paikkakunnalla se tuskin tuottaa vaikeuksia.