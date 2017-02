Someron Oppaat valitsi Mäkilän traktorimuseon vuoden matkailukohteeksi

|

Suomen Opasliiton jäsenyhdistykset viettivät viime sunnuntaina 21. helmikuuta kansainvälistä matkailuoppaan päivää.

Someron Oppaat juhlistavat vuosittain juhlapäivää palkitsemalla sellaisen somerolaisen matkailuyrityksen tai henkilön, jotka ovat työllään ja toiminnallaan tehneet paikkakuntaa myönteisellä tavalla tunnetuksi.

Ensimmäisenä kunniakirjan 2014 saivat vuosia ansiokkaasti paikkakunnalle runsaasti matkailijoita tuoneet Hiidenlinnan Reino ja Marja Koivuniemi.

Someron kaupungin kehittämispäällikkö Tanja Uusitalo palkittiin 2015 ja viime vuonna Pellavakeskus, monipuolinen ja monille matkailuryhmille oivallinen ostospaikka.

Mäkilän traktorimuseo on aito, hienosti maaseudulle kuuluva museo, jonka rakentamiseen on tarvittu runsaasti työtunteja, asiantuntemusta, laajaa sydäntä ja innostusta. Tuhatmäärin yleisöä keräävä Ol Hollill – tapahtuma on jo vakiinnuttanut paikkansa Someron kesässä. Ensi kesänä se pidetään 8. heinäkuuta.

Mäkilän sisarukset ovat vuodesta 1995 vastaanottaneet kymmeniä tuhansia vanhoista traktoreista ja muista maatalouskoneista kiinnostuneita kävijöitä. Myös monta piapojauhopussia on lähtenyt kävijöiden matkaan.

Someron Oppaat haluavat kiittää Mäkilän traktorimuseota ja sen tekijöitä Pekka, Heikki ja Raili Mäkilää hienosta ja persoonallisesta museosta, jota kelpaa esitellä Somerolla vieraileville matkailijoille.