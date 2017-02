Talviteatteria ulkona

|

Somerolla pääsee teatteriin ulkona.

– Teimme toissa vuonna ensimmäisen kerran teatteria talvella ja tänä vuonna uudistamme tempun, kertoo Olla-Riitta Aarikka.

– Ollaksemme ihmisystävällisiä olemme supistaneet näytelmän kahteen 20 minuutin puoliskoon. Sen kestää jäätymättä niin yleisö kuin esittäjätkin, Aarikka naurahtaa.

– Väliaikakahvila on sisällä, jotta yleisö pääsee lämmittelemään.

Hyvät neuvot tarpeen! -näytelmän on ideoinut sisaruskolmikko Taru Välttilä, Sirpa Mäkelä ja Olla-Riitta Aarikka, joista jälkimmäinen on tehnyt käsikirjoituksen.

Näytelmässä esiintyvät Hannu Heino Ypäjältä, Ulla Hautamäki ja Taru Välttilä Somerolta sekä Ensi Kulta Paimiosta.

Komediallisen tarinan ensi-ilta on Someron Myötätuulen teatterissa ystävänpäivänä 14. helmikuuta. Muut kaksi esitystä ovat 17. ja 19. helmikuuta.