Tiisu julkaisee uuden levyn Someron urheiluhallissa

Tiisun Tänne ei jää kukaan -levyn julkaisukeikka on Someron monitoimitalolla perjantaina 17. maaliskuuta. Se on samalla ensimmäinen Tiisu-keikka seitsemään kuukauteen, joten oletettavaa on, että somerolaisten oma urheiluhalli täyttyy viimeistä paikkaa myöten ympäri Suomea saapuvista faneista.

Henrik Illikaiselle Monari oli selvä valinta jo levyn ideoinnista lähtien. Täällä hänet muistetaan Henkkana, jonka nimen hän sai jo kouluaikanaan.

– Vaikka tämä levy ei ole pelkästään Somerosta, niin me koemme, että Somero on luontevin ja parhain paikka pitää levyn julkaisukeikka. Julkkareiden jatkot ovat sen jälkeen Hämeenportissa, jossa mun vanha bändi Kärkky soittaa viimeisen keikkansa, Tiisu vinkkaa tiedoksi faneille.

Monitoimitalon keikka on ikärajaton, joten kaikenikäisillä Tiisu-faneilla on mahdollisuus päästä kuulemaan koko levy julkisesti ensimmäisen kerran keikalla.

Ulkopaikkakuntalaisille pyritään tarjoamaan kattava Somero-elämys. Tiisu muun muassa järjestää Helsingistä bussikyydityksen, jonka nimenä on Bussi Somerolle. Bussissa on myös luvassa erilaista ohjelmaa faneille.

Helsingissä asuvalle Henrik Illikaiselle tuleva keikka herättää monet unelmat.

– Somerolaisille se tulee olemaan tunteita herättävä keikka. Siellä me voimme ylpeinä fiilistellä: No, tätähän tää Somero on!

