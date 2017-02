Tunnista internetin vaarat

|

Netin käyttö sisältää vaaroja, mutta käyttäjiin kohdistuvien riskien moninaisuus ovat valitettavan heikosti tunnettu alue. Vaaroille ovat alttiita kaikki netin käyttäjät, erityisesti lapset.

Kuka tahansa voi joutua ikäviin tilanteisiin internetin virtuaalimaailmassa, johon myös sosiaalinen media eli some kuuluu. Kiusaaminen, ahdistelu, väärien tietojen levittely, uhkailu, kiristys, petokset, lapsiin asti ulottuva pornografia sekä rikoksen uhriksi joutuminen ovat vakavasti otettavaa ja ikävää todellisuutta. Lapsille sellaisen maailman kohtaaminen on tuskallisinta.

Aikuisten vastuu on suuri. Heidän pitää osata ja auttaa lapsia ja nuoria netin käytössä. Koulujen ja kaikkien lasten kanssa tekemisissä olevien pitää auttaa, mutta apua saa myös valmiina. Kaikenikäisille on tarjolla tukea.

Pelastakaa Lapset ry:n luoma ja ylläpitämä Netari (netari.fi) on paikka, josta saa neuvoja. Help.some puolestaan on sivusto, jossa Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöiden lisäksi on mukana Rikosuhripäivystys RIKU:n työntekijöitä ja Helsingin seudun nettipoliiseja. Sieltä pääsee chattaamaan poliisin kanssa, tai voi jättää kysymyksen palveluun.

Neuvoja ja apua saa nopeasti pieniin ja isoihin ongelmiin ja pulmiin. Myös suoraan kännykkään.

Auta, kun lapsi joutuu vaikeuksiin.