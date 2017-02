Vesitaitojen opettelu kannattaa aloittaa jo vauvana

|

Vauvauinti on suosittua. Monesti siitä tulee koko perheen harrastus.

Vanhemmat lähtevät vauvauintiin, sillä he haluavat tutustuttaa lapsensa varhain veteen. Toiveena on, että se helpottaa uimaan oppimista.

Vauvauinnissa ei opeteta uimataitoa, vaan vesitaitoa. Totutellaan vesielementtiin, jatketaan perheuintiin ja EasySwim-opetukseen.

Tutkimusten mukaan varhainen totuttelu ja luonteva suhtautuminen veteen edesauttaa uimataitoa. Yllättävät tilanteet veden varaan joutumisesta eivät tunnu niin pelottavilta.

Pyörätuolissa istuvakin pystyy toimimaan vedessä. Se kohottaa itsetuntoa.

– Vedessä ei tarvitse kokea olevansa erityinen, toteaa uimaopettaja Arja Lundeqvist.

