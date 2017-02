Yritykset kaipaavat isompia tiloja

|

Someron yritysmaailmassa on havaittavissa liikehdintää isompiin tiloihin.

Somero-lehti uutisoi viime viikolla, että Käsityö & Lahja lähtee ahtaaksi käyneestä liikehuoneistosta väljempiin tiloihin. Tällä viikolla muuttoa ovat tehneet Vilart sekä Annen Kukka ja Koti. Vilart tarvitsi suurempaa hallia ja pihaa rakentamilleen ja huoltamilleen kylmäkonteille.

Kaupungin elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo kertoo, että myötätuulta on näkyvissä myös investoinneissa, sillä investointitukihakemuksia on lähtenyt tänä vuonna vilkkaamin eteenpäin.

– Selkeästi on havaittavissa, että tarvitaan lisää tilaa, hän kommentoi.

Myös Someron kaupungin yritystonttien kysyntä on vilkastunut viime kuukausina.

– Tälläkin hetkellä käydään kauppaa 3–4 yrityksen kanssa tonteista, Uusitalo kertoo.

– Kiinnostuneissa on myös paikallisia olemassaolevia yrityksiä, jotka miettivät laajentamista, kertoo Uusitalo.

Kaupungilla on tällä hetkellä vapaana yritystontteja Harjun ja Palman alueilla keskustassa sekä Helsinki-Pori-tien varressa Salkolassa.

Yhden Harjun alueella olevan tontin kaupunginhallitus päätti nyt laittaa myytäväksi sähköisellä huutokaupalla.

Rakennuspaikan minimihinta huutokaupassa on 0,5 euroa neliöltä, jolloin koko rakennuspaikan minimihinta on 3 650 euroa.

Muiden tonttien osalta kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että luovutushinta on toistaiseksi 1,75 euroa neliömetriltä.

Hinnoittelua tarkistetaan uudestaan siinä vaiheessa, kun myös Ruunalan uuden yritysalueen tonttien luovutushinta määritellään.

Lue lisää 3.2.2017 lehdestä