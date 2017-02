Ystävä on päivänsä ansainnut

|

Ystävänpäivää eli toiselta nimeltään Valentinen päivää on vietetty Suomessa parisenkymmentä vuotta.

Perinteisesti ystävänpäivää on pidetty romanttisena rakastavaisten päivänä, mutta meillä Suomessa se on saanut myös hieman vahvemman aseman ystävyyden juhlistamisena.

Somerolla on tänään mahdollista lähteä ystävän kanssa vaikka tanssimaan, konserttiin tai teatteriin.

Lamminniemessä muistetaan erityisesti sotiemme veteraaneja, jotka on kutsuttu tanssimaan.

Seurakuntakeskuksessa pidetään ystävänpäiväkonsertti, jonka tuotto käytetään paikallisesti hyväntekeväisyyteen LC Someron ja Lions Ladyjen kautta.

Myötätuulen teatterissa ollaan ulkona, kun Hyvät neuvot tarpeen! -näytelmä saa ensi-iltansa.

Ystävä on ehdottomasti aihe, jota kannattaa juhlia.

Tukekaa ystäviänne arjessa. Nauttikaa ystävistänne juhlassa.

Hyvää ystävänpäivää täältä toimituksesta kaikille lukijoillemme!