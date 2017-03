12” pistää pökköä pesään

|

12”, entiseltä nimeltään Twelve Inches, on viime kesästä lähtien toiminut aktiivisesti, erityisesti on tehty uutta musiikkia.

Nyt 12” haluaa vallata myös internetin suoratoistopalveluita, sillä bändi julkaisee tänään ensimmäisen biisin tulevalta levyltään. Biisin nimi on Let´s get it hot.

Bändin jäsenet Juha Ruohonen (laulu ja kitara), Petri Rantanen (kitara), Esa Salokoski (basso) ja Rudy Fabritius (rummut) ovat heittäneet parit keikat niin Somerolla kuin Lohjallakin.

Seuraavaksi bändi nähdään ensi sunnuntaina 19.3. Salossa Ravintola Hometownin lavalla. Kyseessä on What Does The Fox Say -artistikilpailu.

Kisassa olevien artistien ja yhtyeiden keikat kuvataan kuluvan kevään aikana ja esiintyneiden kesken järjestetään yleisöäänestys. Voittaja pääsee palkinnoksi esiintymään Outfox Festivaalilla tulevana kesänä.