Esan nuorille urheiluvälineitä

|

Teksti: Aulis Tiensuu

Someron Esa oli yksi 20 seurasta, jotka valittiin Suomen Urheiluliiton ja Saarioisten yhteistyön tuloksena 500 euron välinepaketin saajaksi. Välineet tulevat nuorten yleisurheilukoulun käyttöön. Naapuriseura Tammelan Ryske sai myös vastaavan paketin ja lisäksi Ryske on toinen niistä kahdesta seurasta, jotka on valittu SUL:n ja Saarioisten ravintovalmennukseen kehittämään nuorten urheilijoiden välipaloja.

SUL:n seurapalvelujohtaja Harri Aalto näkee Saarioisten kanssa tehtävän yhteistyön esimerkkinä siitä, kuinka lasten ja nuorten liikuntaa ja ravintotietoutta kehitetään konkreettisesti.

– Yleisurheiluvälinepaketissa on kaikki mitä seuran yleisurheilukoulussa tarvitaan. Tilaisuudet ammentaa ravintotietoutta ja olla kehittämässä tulevaisuuden välipaloja alan ammattilaisten johdolla ovat seuroille ainutlaatuisia, Aalto kiittelee.