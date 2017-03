|

Yli puolet suomalaisista aikuisista on ylipainoisia ja joka viides lihava.

Ylipaino kuormittaa koko kehoa. Kohonnut verenpaine vahingoittaa munuaisia ja vaikuttaa haitallisesti koko sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan. Ylipaino lisää riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Ylipaino lisää elinten työtaakkaa: puhdistaakseen kasvavan kehon kuona-aineista, munuaisten on puhdistettava enemmän verta.

Haitallisinta on vyötärölihavuus. Keskivartaloon kertynyt rasva vaurioittaa sisäelimiä ja verisuonia. Ahtautuneet verisuonet nostavat verenpainetta.

Jos varpaita ei näe vatsalta, ovat munuaiset jo vaarassa. Munuais- ja maksaliitto kehottaa panemaan pelikonsolin piiloon ja lähtemään liikkeelle. Jo puolen tunnin päivittäinen liikunta vähentää riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen.

Pienempikin liikunnan lisäys vähentää vyötärölihavuutta, vaikka painonpudotus ei olisikaan suuri. Sipsit ja sokerilimut on syytä jättää markettiin. Muista säännöllinen ateriarytmi.

Nouse ylös sohvalta ja lähde ulos. Aloita pienestä: kävele puolenkilometrin päähän ja palaa takaisin. Lisää matkaa päivä päivältä pitemmäksi ja ryhdy ottamaan juoksuaskelia. Johan varpaat alkavat näkyä.