Kasvot saivat numerot

Sosiaaliseen mediaan alkoi ilmaantua viikonloppuna enenemässä määrin numeroituja profiilikuivia. Kuntavaaliehdokkaat ovat saaneet kisaan tuiki tärkeät äänestysnumeronsa.

Somerolla arvonta nosti ehdokaslistojen yhdistelmän kärkeen Vihreän liiton, jonka kuusi ehdokasta saivat pienimmät numerot.

Seuraavana listalla on Perussuomalaiset, Kansallinen Kokoomus, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vasemmistoliitto, Suomen Keskusta ja Suomen Kristillisdemokraatit. Listan viimeisenä, numerolla 100, on ehdolla Somero 2025 Yhteislistan aakkosten viimeinen ehdokas.

Ensimmäiset vaali-ilmoitukset ovat ilmestyneet myös lehtien sivuille.

Somero-lehden yleisönosastoon on jo pitkä jono kirjoituksia, useimmat ehdolla olevilta. Toisaalta annetaan palautetta ehdokkaille, esimerkiksi huolimattomasti laadituista vaalikonevastauksista.

Kisa käy kuumana. Hyvä niin. Tärkeintähän on, että jokainen meistä somerolaisista löytää itselleen sopivan ehdokkaan ja käy häntä äänestämässä.