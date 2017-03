Minun ehdokkaani

|

Kuntavaalit näkyvät nyt vahvasti niin katukuvassa kuin Somero-lehdessäkin. Kisa on kovaa, joukosta on erotuttava.

Yksittäisten ehdokkaiden vaalimainokset ovat pääosin perinteisiä: kuva, numero, puolue. Ehkä jokin iskulause.

Itsevarmempi luottaa pelkkään sukunimeen ja äänestysnumeroon.

Someron vaalipaneelia varten yleisö lähetti ennakkoon paljon kysymyksiä. Läheskään kaikkia ei ehditty esittää. Jälkikäteen on toimitettu yli jääneistä kymmenen kysymystä puolueille ja ryhmille. On pyydetty, että ainakin puolue vastaa, mutta mahdollisuus on tarjottu myös yksittäisille ehdokkaille.

Tänään kysymykset ja niihin toimitetut vastaukset löytyvät verkkosivuiltamme. Niitä voi mennä lukemaan myös kirjaston lukusaliin paperille tulostettuina. Löytyisikö oikea ehdokas vaikka tämän avulla?

Somero-lehti elää mukana vaaleissa ja julkaisee jatkossakin aiheesta juttuja avuksi äänestäjille.

On tärkeää, että jokainen löytää ehdokkaan ja käy äänestämässä. Ennakkoäänestys alkaa jo huomenna.