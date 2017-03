Paha paikka

|

Nyt puhutaan Joensuuntien liikenteestä. Jonkun yleisönosastolla kirjoittavan mukaan liikaakin. Pahimmin mielipiteitä jakaa nopeusrajoitus.

Kaupunginjohtaja pohtii, mitä esittää kaupunginhallitukselle. Sille päättävälle elimelle, joka jo käytti otto-oikeuttaan kumotakseen teknisen lautakunnan päätöksen alentaa nopeusrajoitusta.

Se on varmaa, että esittipä Sami Suikkanen mitä tahansa, se on monen mielestä todella väärin, monen mielestä juuri oikein.

Kaupunginhallitus sitten päättää, päättääkö asiasta itse vai siirtääkö toisaalle päätettäväksi. Tämäkin on päätös, jota ei ainakaan yleisönosaston mielipiteiden perusteella voi mitenkään tehdä oikein.

Vaalien vaikutusta päätöksiin ei voi väheksyä, vaikka asianomaiset toki vakuuttavat, että niin ei ole.

Joku yleisönosastolla muistuttaa siitäkin, että vaalien aikaan on puhuttava muistakin asioista kuin Joensuuntie.

Tänään on kirjastossa vaalipaneeli, jossa niin tehdään. Vaikka voi olla, että sielläkin puhutaan myös Joensuuntiestä.