Someron lukiossa tietokoneita on kaikille kirjoittajille

Someron lukiossa sähköisen ylioppilaskokeen kirjoittavat käyttävät koulun laitteita. Lukion linjan mukaan omalla kannettavalla koneellaan saa kirjoittaa, mutta kaikki käyttävät kuitenkin koulun koneita.

– Emme ole velvoittaneet nykyisiä abeja käyttämään omia koneita, emme tiedä onko heillä edes koneita, joita voisivat käyttää kirjoituksissa. Ja koululla on tarpeeksi koneita, kertoo rehtori Merja Klemola.

vain osa maakunnan lukioista tarjoaa opiskelijoilleen tietokoneen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kone löytyy erityisesti pienemmistä lukioista, mutta myös joissakin isommissakin lukioissa satsaus on tehty.

Varsinais-Suomen lukioille tehty sähköpostikysely kertoo, että suurin osa lukioista ei lähtökohtaisesti tarjoa koneita ylioppilaskirjoituksiin. Esimerkiksi Turun kaupungin lukioissa opiskelijoilta edellytetään omaa konetta. Samoin Kaarinassa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa.

Pienemmissäkin lukioissa suunta on kääntymässä. Yhä useammin lukiolaiselta vaaditaan omaa konetta. Näin on myös Somerolla.

– Lukion ykköset ovat ensimmäinen porukka, jolla on omat koneet ja he varmaan aikanaan kirjoittavat omilla koneillaan, sanoo Merja Klemola.

Ensi syksynä myös Salossa vaaditaan, että kaikilla opiskelijoilla on oma kone kirjoituksissa. Salon opetuslautakunta päätti linjasta muutama vuosi sitten.

– Lautakunnan päätöksen taustalla on luonnollisesti kulut, kuten valtaosassa muitakin Suomen kuntia, sanoo Juha-Markus Koistinen.

Kirjoitusten digitalisoiminen on aiheuttanut kouluille paljon vaivaa. Rehtorit sanovat sen lisänneen työmäärää. Osa huomauttaa salien teknisen varustelun maksaneen paljon.

– Sähköisten kokeiden koetilan rakentaminen on eri asia kuin perinteinen koesali. Ennen riitti kun vahtimestari kantoi pöydät ja tuolit ennalta sovittuun järjestykseen saliin. Nyt tämän lisäksi rehtorilta, opettajilta ja atk-tuelta kuluu vähintään puoli päivää koneiden ja laitteiden kantamiseen, piuhojen ja jatkojohtojen vetämiseen sekä järjestelmän testaamiseen. Eikä koulujen liikuntasaleja ole rakennettu tällaiseen, pahimmillaan voi olla yksi pistorasia salin kummassakin päässä, muistuttaa Elisenvaaran rehtori Outi Jalonen.

Ylioppilastutkinto digitalisoituu

Viime syksynä kirjoitettiin ensimmäiset digikokeet