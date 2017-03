Tervaskannon alakerta päivätoimintaan, kosteusongelmat viivastyttävät siirtoa

|

Tervaskannon alakerran tilat remontoidaan, kuten tilastrategiassa oli kaavailtu. Sinne tulee päivätoiminnan tilat, mielenterveysyksikkö ja kaksi kotihoidon tiimiä. Pari asukaspaikkaa jätetään kuntouttavaan toimintaan eli henkilöille, joilla ei ole enää vuodeosastotarvetta, mutta eivät pärjää vielä kotona.

Tiloihin kaavaillaan myös avotoimintaa. Esimerkiksi Sairaalatien rivitalojen asukkaat voisivat käydä siellä ruokailemassa, tapaamassa muita vanhuksia ja erilaisissa piireissä, vaikkapa askartelemassa ja laulamassa.

Alakerran 15 asukasta siirtyy Katajakotiin.

Asukkaiden muutto Katajakotiin aikaistuu, sillä Tervaskannon alakerrassa on havaittu ja sisäilmatutkimuksin osoitettu kosteusongelmia ja -vaurioita. Työntekijöiden pukutilat, työvaatteiden säilytyshuone ja asukkaiden pesutilat on eristettävä korjauksen ajaksi.

Remontin laajuus ei ole vielä tiedossa. Erityisesti talon ulkopuolella riittää korjattavaa.

Perusturvalautakunta hyväksyi tilastrategian ja että Tervaskannon alakertaa ryhdytään remontoimaan. Kaupungin tekninen puoli hoitaa korjauksen suunnittelun ja laskelmien laatimisen. Korjaussuunnittelu on työn alla.

Remontti saataneen valmiiksi vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen päivätoiminta ja muut palvelut voivat muuttaa tiloihin.

Lue lisää perjantain 17.3. Somero-lehdestä