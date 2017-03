Tiisun levynjulkistuskeikka tänään Monarilla

|

Tiisun Tänne ei jää kukaan -levy julkistetaan tänä iltana Someron monitoimitalolla. Kyseessä on ensimmäinen Tiisu-keikka seitsemään kuukauteen.

– Levy kertoo minkä tahansa pienemmän paikkakunnan elämästä. Toki siellä on läsnä Somero-meininkiä, mutta enemmän siitä kuitenkin tuli kertomus ihmisistä yleisesti sekä heidän kohtaloistaan, Illikainen kertoo.

Tiisun levyjulkkarin jatkot pidetään yöllä Hämeenportissa. Esiintymässä on Illikaisen toinen bändi Kärkky, joka heittää jäähyväiskeikkansa.

