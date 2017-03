Toivotaan parasta

|

Keskeneräisyyttä on vaikea kestää. Muutos tuottaa vastareaktioita. Ei ihme, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuottaa kansalaisissa epävarmuutta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Epävarmojenkin olotila helpottuu, kun pystyy astumaan valmisteltuun pöytään. Ennakkoluuloisinkin ymmärtää, kun faktat ovat rivissä ja asiat on perusteltu.

Soten valmistelu on maakunnissa vielä kovin levällään. Välillä valtio lataa tiukkoja ohjeita, toisinaan muistuttaa maakuntien omasta harkinnasta ja valinnanvapaudesta.

Mihin on kiire, ratkaiseeko raha? Ei pidä toistaa Ruotsin epäkohtia. Lähipalvelu ei saa kadota eivätkä yksityiset yritykset viedä veronmaksajien rahoja muille maille vierahille.

Uudistuksen alkuperäinen tavoite oli, että suomalaiset saavat yhdenvertaisesti oikeaa terveyspalvelua oikeaan aikaan. Suomen hyvää sosiaaliturvaa ei saa romuttaa.

Kansalaisten huolen ymmärtää, sillä puhutaan tärkeästä ja suuresta uudistuksesta. Se ei muuta vain sosiaali- ja terveyspuolen asioita, vaan vaikuttaa kuntien tehtäviin. Sote- ja kuntauudistus tapahtuvat samalla kertaa.

Muutos on mahdollisuus parempaan. Toivottavasti Suomen päättäjät ovat viisaita ja tekevät hyviä ja kauaskantoisia päätöksiä.