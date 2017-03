Toriunelmia

|

Tuottajatori etenee varovaisin askelin. Heikki Ilmosen hienoa ideaa puntaroidaan nyt huolella, ja hyvä niin.

Asiantuntijat aprikoivat, josko Someron väestöpohja riittää tämäntyyppiselle erikoisliikkeelle. Tuottajat ovat varovaisen innostuneita.

Ilmosen omistama liikehuoneisto, johon toria on kaavailtu, on varmasti riittävän kokoinen. Parkkipaikka tosin ei ehkä ole paras mahdollinen.

Ajatus siitä, että tuottajatorista tehtäisiin niin iso, että se olisi jo nähtävyys, kiehtoo.

Somerolla on ripoteltu käsityötaidon osaajia esimerkiksi Pellavakeskukseen ja Nuppulinnaan. Lammasta hyödyntäviä myyntipisteitä on keskustan ulkopuolella.

Saisiko kaiken tämän ja tuottajilta suoraan tulevan puhtaan ruuan yhdistettyä isoksi, tunnelmalliseksi ostosparatiisiksi?

Unelma, jota on kiva pyöritellä mielessään. Eihän moni alkuun uskonut Somerniemen kesätoriinkaan…

Toivottavasti tuottajatori saadaan pystyyn. Ja jos, niin toivottavasti asiakkaat sen sitten löytävät ja sille uskollisina pysyvät.