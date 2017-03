|

Someron Tupanäyttämö on kolmen vuoden tauon jälkeen aloittanut uuden näytelmän harjoitukset.

Näytelmäksi on valittu yksi tämän hetken kuumimmista kesäteatterikäsikirjoituksista, Tuomas Parkkisen Kekkonen – syntymästä kuolemattomuuteen.

Ohjaajana on Jarmo Hämeranta, joka on toiminut muun muassa Salon teatterin johtajana.

