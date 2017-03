Viikon kuvat: Pöllöretki, maksamakkaratehdas ja kansallispukujen tuuletus

|

Viikon kuvissa näkyy talvi – mutta myös tuleva kevät ja kesä. Viime viikolla satanut lumi sävyttää monia viikon uutiskuvia. Toiset ruudut ennakoivat jo kevättä, kun marttilalaisessa puutarhassa ruukut odottavat kesäkukkien taimia. Koskella taas valmistellaan kesäkonsertteja.

Lunta oli asemalaiturilla, kun Viljo Mäki nousi viime viikolla höyryjunan kyytiin Piikkiön asemalta. Pitkään konduktöörinä työskennellyt Mäki liputti Piikkiön asemalta matkaan sinivalkoisen ”Lättähatun” vuonna 1979. Se oli viimeinen Piikkiöstä lähetetty matkustajajuna.

Hissun kissun hämärässä. Ruissalon pöllöretkien suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Viime perjantaina paikalle saapui reilut 200 pöllöbongaria Turun lintutieteellisen yhdistyksen järjestämään tapahtumaan. Turussa Ruissaloa parempaa pöllöbongauspaikkaa saa hakea, sillä alue on Suomen tihein lehtopöllöjen pesimispaikka. – Lehtopöllön ääni on väräjävää huhuilua, opas kertoo. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Maksamakkaramassa viilenee jäämurskalla. Maksamakkaraa tehdään Perniön Lihan makkaratehtaalla Salossa joka maanantai 4 000 pötköä. Yrityksen maksamakkara on Suomen vanhimpia. Sitä on valmistettu 70 vuotta likipitäen samalla reseptillä. Lihamyllyssä on keitettyä sianlihaa, kamaraa ja maksaa sekä pieni määrä tuoretta sianlihaa. Työntekijä Markku Villa kaataa lihojen päälle perunajauhot, joihin on sekoitettu mausteet. Villa painaa nappia, ja kone jauhaa ulvoen muutaman minuutin. Kansi auki, ja Villa lisää jäämurskaa, joka viilentää massan sopivaksi. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Turvapaikkapäätös ja kanaliemikuutio. Hyviä uutisia, yksi myönteinen turvapaikkapäätös lisää! Kuulolla Ayub, Emma Tähkävuori ja Abdirahman. Tähkävuoren ja somalialaisen turvapaikanhakijan Abdirahmanin kotona Loimaalla puhutaan suomea, jota Abdirahman haluaa oppia yhä paremmin. Se ei kuitenkaan aina riitä yhteiseksi kieleksi, vaikka Abdirahman sinnikkäästi hakee sanoja. Mies yllättää kuitenkin toimittajan sanomalla selkeästi artikuloiden kanaliemikuutio. Niitä hän käyttää usein ruoanlaitossa antamaan makua basmatiriisille, jota valmistaa somalialaiseen tapaan. Kuva: Anu Salo, Loimaan Lehti.

Heijastuksia vesipisaroissa. Someron kirjaston parvigalleriassa esittäytyvät maaliskuussa somerolaisen valokuvaukset mestarit Lassi Tuominen ja Pekka Leppälä. Valokuvausta vuosikausia harrastaneita miehiä voi kirjaimellisesti tituleerata mestareiksi, sillä molemmille myönnettiin viime vuonna kansainväliset EFIAP (Excellence FIAP) -arvonimet. Leppälän valokuvassa Ikkunat 2 on ikkunan vesipisaroihin heijastuvia ikkunoita. Kuva sijoittui neljänneksi Kuusamo Nature Photo -luontokuvakilpailussa. Kuva: Pekka Leppälä, Somero-lehti.

Ruukut odottavat kesäkukkia. Pertti Niemisen puutarhalla Marttilassa 11 000 ruukkua odottavat kesäkukkien taimia. Edessä on viikkojen ruukutus, joka alkaa maljaköynnöksistä. Puutarhalla keskitytään kesäkukkiin, sillä kymmeniä vuosia kestänyt tulppaanien viljely on lopetettu. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Kansallispukujen tuuletus. Anna-Liisa Kujanpää (Seiskarin tytär), Raija Virtanen (Tuuterin puku), Irmeli Aalto (Viipurin puku), Marja-Liisa Lankinen (Tuukkalan muinaispuku) ja Helinä Auramo (Halikon puku) pukeutuivat tiistaina Kalevalan päivän kunniaksi kansallispukuun. Naiset on kuvattu Marttilan kirjastossa. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Kultaposeeraus. Kultaa 15 km hiihdossa voittanut Iivo Niskanen on tarjonnut suomalaisyleisölle Lahden MM-kisojen sykähdyttävimmät hetket tähän mennessä. Nappaako Suomi vielä lisää mitaleja? Lauantaina vuorossa on naisten 30 km yhteislähtökisa, joka käydään vapaalla tavalla. Myös joukkuemäki kisataan lauantaina. Kisat päättyvät sunnuntaina miesten 50 km maastohiihtoon. Tyyli on vapaa, ja kisa käydään yhteislähtönä. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Konduktööri nousi höyryjunan kyytiin. Höyryveturimatkat1009 Oy höyryjunat olivat pääsääntöisesti täynnä talvilomaviikolla Turun seudulla, oli suuntana sitten Paimio, Salo, Piikkiö, Naantali tai Uusikaupunki. Piikkiön asemalta höyryjunan kyytiin nousivat Viljo ja Pirkko Mäki. Vuonna 1943 syntyneelle Viljolle veturit ja vaunut ovat tuttuja. Hän työskenteli VR:n palveluksessa vuodesta -66 vuoden 2002 alkuun, jolloin jäi eläkkeelle konduktöörin virasta. Ennen konduktööriaikojaan Viljo oli Piikkiön asemalla asemamiehenä ja junansuorittajana. Vuoden 1979 toukokuussa hän liputti Piikkiön asemalta matkaan sinivalkoisen ”Lättähatun”, joka oli viimeinen Piikkiöstä lähetetty matkustajajuna. Kuva: Perttu Hemminki, Kunnallislehti.

Turun musiikkijuhlat soi Koskella. Turun musiikkijuhlat laajentavat tulevana kesänä reviiriään kaupungin ulkopuolelle, kun kotikonserttien sarjaa tuodaan Koskelle. Konsertti – tai paremminkin peräti kolme konserttia – pidetään Johanna ja Reijo Oraksen kodissa, Koskenoraksessa. Konsertit pidetään talon isossa Punaisessa salissa, jonne mahtuu kerralla kuusikymmentä kuulijaa. Tilasta löytyy omasta takaa Beckstein-flyygeli. Turun musiikkijuhlien toinen kotikonsertti pidetään jo perinteisesti arkkipiispa Kari Mäkisen kodissa. Kuva: Veli-Matti Henttonen, Salon Seudun Sanomat.

Äänilehti syntyy tässä. Tuula Pietilä (oik.) ja Ritva Pyylampi valmistautuvat lukemaan viikon paikallislehtiä (Laitilan Sanomat, Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-Suomen Sanomat) näkövammaisten äänilehteä varten. Tuulikki Kianti tuli tutustumaan toimintaan ja pääsi heti tositoimiin. Äänitiedostot tallennetaan Näkövammaisten Keskusliiton palvelimelle, josta ne siirretään cd-levyille ja postitetaan lehden tilaajille. – Luemme joka kerta ainakin seurakuntatiedotteet ja kuolinilmoitukset. Muu aineisto valitaan sen mukaan, minkä arvelemme kiinnostavan kuulijoita, Pietilä kertoo. Toiminnasta vastaa LC Uusikaupunki Merettaret. Kuva: Pirkko Varjo, Uudenkaupungin Sanomat.

Harvinaisuus ammatissaan. Marita Palmunen on kaivanut koneella maata 30 vuotta. Siitä huolimatta Palmunen sanoo oppivansa koko ajan jotain uutta. Hän saattaa olla Varsinais-Suomen ainut nainen, joka kuljettaa kaivinkonetta. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Pulkkailun uusi malli. Emilia Salo testasi pulkkaansa jääradalla. Koiranpentu Kamu kiskoi innokkaasti Hovimäen matkailukeskuksen talvimaisemissa Somerolla. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

Tanssiva museokierros. Wäinö Aaltosen taide ja elämä ovat olleet inspiraation lähteenä Tanssikoulu Tanssitiimin 35-vuotisjuhlateokselle Sarastuksia. Wäinö Aaltosen Seita-veistoksen rinnalla tanssivat Anna Lemberg (edessä), Merimari Seppänen (takana vas.), Eero-Heikki Puustinen, Ulriikka Pyykkönen ja Nea Vuorinen. Tanssijat liikkuvat yleisön seassa museossa niin, että myös yleisö tulee osaksi teosta. Esitykset Turussa su 5.3. klo 13 ja 16. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

