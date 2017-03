Vuodeosasto ykkönen muuntui Mäntykodiksi

|

Entisen vuodeosasto ykkösen muuntautuminen Mäntykodiksi, tehostetun palveluasumisen yksiköksi on sujunut hallitusti. Toimintatapoja on pikku hiljaa muutettu laitoshoidon käytännöistä yksilölliseen hoitotyöhön.

Mäntykodissa ei hoideta potilaita, vaan asukkaita heidän asunnoissaan.

– Tämä on heidän kotinsa, jossa me olemme töissä. Aivan kuin hoitaisi suurta perhettä, tuumaa osastonhoitaja Susanna Höykinpuro.

Jotta asukkaat pysyvät virkeinä, esimerkiksi viriketoiminta kaipaa kehittämistä.

Mäntykodissa on 12 asukasta ja kuusi intervallipaikkaa.

