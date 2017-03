Yritysmaailma uskoo myötätuuleen

|

Somero-lehti on saanut uutisoida tänä vuonna positiivisia kuulumisia yritysmaailmasta. Yritykset ovat etsineet ja löytäneetkin isompia toimitiloja tai aikeissa ryhtyä sellaisia rakentamaan.

Myös Varsinais-Suomen Maakuntaennuste kertoo, että varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta kaikilla ennusteessa käytetyillä mittareilla. Yrittäjien talousodotukset ovat nousussa jo toista vuotta peräkkäin.

Erityisesti yrittäjien kannattavuuden kasvuodotukset ovat kohentuneet, kun kannattavuusodotusten saldoluku on noussut viime vuodesta 10 yksikköä lukuun 25. Liikevaihto-odotusten saldoluku on 34 (nousua 6 yksikköä). Henkilöstömäärän odotusten saldoluku on 12 (nousua 4 yksikköä). Investointiodotukset ovat kohentuneet saldolukuun 8 (nousua 5 yksikköä).

Joensuuntien tyhjät liiketilat sen sijaan kertovat kaupunkimme palvelujen hupenevan. Yksi idea sentään virisi. Heikki Ilmonen ideoi omistamastaan kiinteistöstä myyntipaikkaa tuottajille. Toivottavasti se ottaa tuulta purjeisiinsa.