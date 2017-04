Kerro mitä tapahtuu

|

Someron kaupunki hyödyntää 150-juhlavuotta paikkakunnan markkinointiin. Suunnitelmissa on muun muassa julkaisu, jolla houkutellaan matkailijoita ja asukkaita, kehitetään kaupungin imagoa ja brändiä sekä kohotetaan paikallista ilmapiiriä.

Tänä vuonna siihen löytyy poikkeuksellisen paljon palikoita. Kesää kohti mennessä tihkuu yhä tiuhempaan tahtiin tietoa mitä hienoimmista tapahtumista.

Moni talkoolainen pakertaa tälläkin hetkellä jonkun tapahtuman hyväksi.

Yhtä tärkeää kuin tapahtuman järjestelytyöt, on myös markkinointi. Sitä ei saa missään nimessä unohtaa.

Kova työ ja aherrrus menee hukkaan, elleivät ihmiset tiedä, mitä ja missä tapahtuu.

Somero-lehti tarjoaa kesäksi tutun ja toimivan väylän markkinointiin. Suvi-Someroon myydään ilmoituspaikkoja jo täyttä häkää.

Myös tapahtumakalenterin keruu on alkanut, joten nyt ahkerasti postia tänne toimitukseen päin.