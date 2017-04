Koululaiset lukevat kirjoja pienille lapsille ääneen

|

Pääsiäisen jälkeisellä viikolla vietetään kansallista Lukuviikkoa, jonka teema on tänä vuonna Anna lahjaksi lukuseikkailu. Someron Kirkonmäen koulun 4. luokka ryhtyi teemaviikosta kuultuaan opettajansa Minna Takalan johdolla tuumasta toimeen: koululaiset lahjoittavat lukuseikkailun itseään pienemmille lapsille kirjastossa torstaina 20. huhtikuuta.

– Ajatus on, että neljäsluokkalaiset ja lahjan saajat valitsevat ensin yhdessä kirjaston kokoelmasta tarinan, johon tahtovat syventyä. Sitten isommat lapset lukevat valitut tarinat pienemmilleen. Kirjastossa on mukavasti tilaa vetäytyä pienemmissä porukoissa omiin nurkkauksiin lukemaan, kertoo lastenosaston kirjastonhoitaja Eija Kopponen.

Tarinoita aamupäivän lukuhetkeen voivat tulla kuuntelemaan kaikki lapset.

– Olemme kutsuneet mukaan eskarilaisia ja myös ekaluokkalaisia. Toivottavasti myös vanhemmat ja perhepäivähoitajat innostuvat tuomaan lapsia paikalle. Näin hienoa lahjaa ei ihan joka päivä ole tarjolla, innostaa Kopponen.

Neljäsluokkalaiset lupailevat pienemmilleen mukavaa hetkeä.

– On mukavaa mennä lukemaan pienemmille satuja, kertoo Eveliina Kannisto.

– Harrastan itsekin lukemista jonkin verran. Yksi suosikkini on Dan Gutman. Oikeastaan melkein kaikki meidän ikäiset lukevat Gutmanin kirjoja, hän kertoo.

– Harrastan aika vähän lukemista, mutta läksyt luen, kertoo Siiri Salo.

– Ääneen olen lukenut ennenkin esimerkiksi meidän luokalle, Minnalle, äidille, Marjulle, Riikalle ja muillekin, hän jatkaa.

– Me mennään kirjastolle iloisella mielellä ja luetaan mitä haluatte kuulla. Kannattaa etsiä hyviä kirjoja, vinkkaa Juhani Kakko kuulemaan saapuville lapsille.

– Joo, tosi kiva kun saadaan mennä lukemaan, jatkaa Veeti Salminen.

– En oikeastaan lue paljon, viihdyn paremmin pihalla ja pyöräilemässä. Jos luen, niin Goosebumps-kirjasarjasta jotain kauhua, kertoo Matias Suonpää.

– Käyn joskus kirjastossa lainaamassa kirjoja. Yleensä aika paksuja, muttei liian paksuja. Joskus lainaan myös elokuvia, kertoo Ada Laaksonen.

– Toivottavasti teillä on sitten mukavaa, hän vielä lähettää terveiset tapahtumaan osallistuville lapsille.

Lukuviikolla kirjastossa on keskiviikkoaamuna 19.4. tarjolla lapsille myös perinteinen kirjastonhoitajan pitämä satutuokio. Sen teemana on tällä kertaa klassiset satuhahmot ja lasten tekemät uudet tulkinnat niistä.