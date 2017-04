Luonto on hyvää huumetta

|

Kevät on kohta kukkeimmillaan. Pääsiäisen pyhinä kannattaa suunnata ulos reippailemaan. Jos ei muuta, niin viedä puutarhatuoli ulos ja istahtaa kuuntelemaan lintujen liverrystä. Pelkkä luonnon katseleminen rauhoittaa. Sillä on merkitystä, mitä ikkunasta näkyy.

Kuntavaaleissa moni ehdokas siirsi katseensa vapaa-ajan palveluiden puoleen, kun sote-uudistus vie sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut maakuntien hoidettaviksi. Kunnollisilla vapaa-ajan palveluilla ennaltaehkäistään sairastumista, vähennetään inhimillisiä kärsimyksiä ja säästetään ihmisten ja kuntien menoja.

Suomi on jumittunut erilaisten härpäkkeiden ääreen. Ruutuun tuijottaminen on passivoittanut. Tekee hyvää pitää välillä puhelitonta, tietokoneetonta ja televisiotonta vuorokautta, tai edes iltaa.

Fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa. Ulkona keskittymiskyky paranee ja verenpainekin madaltuu.

Luonto elvyttää. Se auttaa palautumaan stressistä. Luonnossa liikkuminen edistää myös sosiaalista hyvinvointia.

Luonto tuottaa ihmisille terveyttä ja parantaa elämänlaatua. Virkistävästä ja elvyttävästä vaikutuksesta kannattaa nyt nauttia.