Metkoja veijareita

|

Someron huikea kesä lähestyy. Luvassa on hengästyttävän paljon ihmeteltävää ja nautiskeltavaa.

Tässä numerossa esittelemme yhden kesän veijareista, jonka työn tuloksia katsellessa leuka tipahtaa ensin alas, mutta suupielet venyvät pian hymyyn.

ITE-taiteilija Erkki Känkäsen elämäntyö, muistojen Karjala, on syntynyt Salkolan mökille. Heinäkuussa paikka on avoin kaikelle kansalle ihmeteltäväksi.

Toimituksessa on parhaillaan tekeillä Suvi-Somero, joka esittelee tarkemmin kesän kirkkaimpia tähtiä, paikallisia veijareita ja osaajia sekä hirmuisen määrän tapahtumia.

Nyt on viimeiset hetket kertoa toimitukselle kesätapahtumista. Otamme maksuttomaan tapahtumakalenteriin mukaan kaikille avoimia Somerolla järjestettäviä tapahtumia.

Suvi-Somero on taatusti kesän paras tiedotusväline tapahtumallesi. Älä missaa mahdollisuuttasi!