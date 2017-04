Nuoriso pois katolta!

|

Lapset ja nuoret ovat kiipeilleet Joensuun koulun niin kutsutun atriumtalon katolle ja viettäneet siellä vapaa-aikaa. Ilkivaltaakin on tehty.

Katoilla oleilu alkoi viime syksynä. Talveksi meno hiljeni ja on alkanut jälleen keväällä päivien pidetessä.

Koulun rehtori Seppo Lenkola, talonmies Martti Hård, kaupungin tilakeskuksen päällikkö Jari Kauppi ja sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm ovat huolissaan lapsien turvallisuudesta ja talosta.

He kehottavat vanhempia seuraamaan, missä jälkikasvu iltojaan viettää. He muistuttavat, ettei koulun katolle ole lupa mennä. Jos meno jatkuu, asiasta ilmoitetaan poliisille.

