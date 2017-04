Onko Suomen iloisin yrittäjä Somerolta?

|

Suomen iloisin yrittäjä 2017 -kilpailu on edennyt finaalivaiheeseen. Tittelistä pääsi kisaamaan myös somerolainen Muotiputiikki Helmen yrittäjä Anita Hallapelto.

”Anita on aurinkoinen, kaikki villitsevä ja aito. Hän on erittäin aktiivinen ja järjestänyt paikkakunnalla paljon tilaisuuksia ja tempauksia, joista moni on päätynyt valtakunnan tason uutisiin. Viimeksi hän puki ja meikkasi kehitysvammaiset naiset prinsessoiksi, joita tangokuningas Kyösti Mäkimattila kävi sitten ilahduttamassa”, sanotaan perusteluissa.

Toukokuun alussa 50 vuotta täyttävä Hallapelto oli alkukarsinnan toiseksi tykätyin ehdokas. Hän keräsi 875 tykkäystä. Eniten tykkäyksiä saivat Janne ja Harri Teperi Karjalohjan Huoltopisteestä. Alkukarsinnassa annettiin yhteensä 7 446 tykkäystä.

Ahkerana somettajana tunnettu Hallapelto kommentoi asiaa Facebookissa näin:

”Jännittää…. älkää kyllästykö ystävät (sydän). Ois niiiii mahtavaa päästä finaaliin. Tykätkää, vinkatkaa (useita iloisia hymiöitä)…”

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen järjestämän kilpailun voitti viime vuonna Jounin kaupasta tuttu Sampo Kaulanen.

Finalisteja voi äänestää Facebookissa 27.4. kello 10:een saakka.

Voittaja julkistetaan 2.5. Ilmarisen Työpaikkanaurajat-Facebook-sivulla.

Voittaja valitaan yleisön antamien äänien perusteella.