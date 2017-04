Somerniemen konttori suljetaan

|

Lounaismaan Osuuspankki sulkee Somerniemen konttorinsa marraskuun alussa. Samaan aikaan ovensa sulkevat Kiikalan Rekijoen, Kiskon, Kuusjoen, Suomusjärven ja Tammelan konttorit.

Sulkemisen syynä on asiakaskäyttäytymisen muutos. 95 prosenttia henkilöasiakaskohtaamisista tapahtuu digitaalisissa kanavissa.

– Asiointi lakkautettavissa konttoreissa on vähentynyt tasaisesti. Päätös konttorien lakkauttamisesta on tehty koko pankin kannattavuutta ajatellen, sanoo Lounaismaan Osuuspankin toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen.

– Ymmärrämme, että konttoreiden yhdistäminen ja kassapalveluiden supistaminen hankaloittavat niiden asiakkaiden asiointia, jotka ovat totuneet asioimaan konttorissa. Siksi teemme työtä opastaaksemme asiakkaita löytämään sopivat ja helpot tavat pankkiasioidensa hoitamiseen.

Konttoreiden sulkeminen ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Esimerkiksi laina- ja tilinumerot säilyvät ennallaan.

Konttorien lakkauttaminen ei vaikuta pankin henkilökunnan määrään. Henkilökunta jatkaa työskentelyä pankin muissa konttoreissa.

Someron konttori jatkaa toimintaansa, samoin kolme muuta: Salo, Perniö ja Forssa.