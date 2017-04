Soteen tullee tarkennuksia

|

Teksti Merja Ryhtä

Kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valinnanvapauden yksityiskohtia hiottavan parhaillaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen toivoo, että valinnanvapauteen siirtymisessä edettäisiin harkiten ja vaiheistettuna.

– Toisaalta aikaa ei voi käyttää loputtomasti. Sote-uudistusta on nyt tehty jo toista vuosikymmentä. Linjariidat ja ongelmat tunnemme. Joskus on vain välttämätöntä tehdä päätöksiä, toteaa tuleva peruspalveluministeri.

Annika Saarikosta julkiset palveluntuottajat ovat jatkossakin tärkeitä.

– Nyt sotessa puhutaan paljon yritysten osuudesta ja siitä, miten ne tulevat mukaan palveluntuotantoon. Uskon, että laajasti katsoen julkisella palveluntuottajalla on jatkossakin yhä vahva rooli, eli sillä tutulla nykyisellä terveyskeskuksella, toteaa Saarikko, joka vieraili Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa keskustelemassa vanhuspalveluista ja sote-uudistuksesta.

Jatkossa maakunta tulee olemaan vastuussa, että jokainen asukas saa lakisääteiset sote-palvelut. Tulevassa palveluverkossa tullaan huomioimaan, etteivät etäisyydet palvelujen pariin kasva pitkiksi. Se on pieni lupaus lähipalvelujen säilymisestä Somerolla.

