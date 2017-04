SoVo Futsal kisaa huomenna paikasta SM-finaaliin!

|

Someron monitoimitalo varmaankin natisee liitoksistaan huomenna, kun SoVo Futsal kisaa paikasta SM-finaaliin. Voitto riittää.

Yleisön kannalta on tietysti mukavaa, että Loimaan lainasalin jälkeen päästään katsomaan ottelua kotikunnassa, mutta…

– Sitä on vielä mahdotonta ennustaa, kumpaa joukkuetta muutos enemmän hyödyttää, mutta toivottavasti me saamme ainakin taaksemme kotiyleisön vahvan tuen, aprikoi pelaajavalmentaja Aapo Hakala.

SoVo saanee miehistönsä täydennyksiksi ainakin pari viime pelistä työesteiden takia poissa ollutta pelaajaa. Vammojaan potevien Juho Petterssonin ja Mikko Halosen pelikunto sen sijaan selvinnee vasta viime tingassa.

Panokset lauantaina monitoimitalossa pelattavassa neljännessä välierässä ovat siis kovat: Sievi on edelleen pakkovoiton edessä ja SoVolle ratkaisevan kolmannen voiton hankkiminen on taatusti helpompaa kuin mahdollisessa peli numero viidessä, joka Sievin voittaessa pelattaisiin Ylivieskassa heti sunnuntaina.

