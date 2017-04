Viisi haki kirkkoherraksi

|

Viisi henkilöä haki Someron seurakunnan kirkkoherran virkaa.

He ovat vs. seurakuntapastori Antero Aaltonen Rauman seurakunnasta, seurakuntapastori Maria Kiviniemi Tikkurilasta, kirkkoherra Jaakko Knuutila Kolarin seurakunnasta, seurakuntapastori Mauri Laihorinne Forssan seurakunnasta ja vs. diakoniapappi Marith Leppäkari Lindberg Pöytyän seurakunnasta.

Seuraavaksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli haastattelee kaikki hakijat ja antaa heistä lausunnon Someron seurakunnalle.

Nykyisen kirkkoherran, Asko Ojakosken viralliset eläkepäivät alkavat syyskuussa. Sitä ennen hän pitää lomansa, joten Ojakoski jää pois tehtävistään jo juhannuksen tienoilla.