Jäähallilla puhkottu autojen renkaita

Someron jäähallilla on tehty ilkivaltaa, joka on kohdistettu autojen renkaisiin.

– Parkkipaikalla on aseteltu renkaiden alle viistoon sahattuja pultteja, jotka puhkaisevat renkaan, kun auto lähtee liikkeelle, kertoo toiminnanjohtaja Teemu Heinonen.

Jäähallin piha putsattiin harjakoneella heti ensimmäisen renkaan rikkouduttua, mutta viimeisimmän PePen pelin aikana keskiviikkona oli käyty asettelemassa uudet pultit.

– Ainakin 3–4:n autosta puhkoituivat renkaat. Yhdestä autosta meni sekä etu- että takarengas, kun molempien alle oli laitettu pultit. Vaikuttaa hiukan sellaiselta koltiaisten touhulta, joten vetoan nyt nuorten vanhempiin, että tarkkailisivat lasten puuhia. Autoilijoiden kannattaa olla myös tarkkana parkkipaikalla, Heinonen sanoo.

Piha on lakaistu taas uudelleen.