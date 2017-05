Luottotoimittaja hyppäsi oravanpyörästä itsenäiseksi yrittäjäksi

|

Teksti Salli Lehtinen

– Minulta kysyttiin kerran televisiohaastattelussa, mitä se luottotoimittajana olo oikein käytännössä on. Vastasin, että se on kuin toinen avioliitto. En suosittele.

Kai Merilä paahtoi 16 vuotta Suomen suurimman viihdelehden, Seiskan toimittajana. Aina se ei kevyttä ollut.

Kirjoittamista ja toimittajana oloa hän sanoo rakastavansa edelleen, vaikka päätyikin kiihkeiden työvuosien jälkeen sängyn pohjalle burn outin ja vaikean masennuksen vuoksi.

Toivuttuaan Kaitsu on ottanut uutta suuntaa. Hän ryhtyi yrittäjäksi ja on vuoden 2015 lopusta tehnyt juttuja Hymyyn. Äskettäin alkoi myös yhteistyö Alibi-lehden kanssa henkilöhaastattelujen muodossa. Somero-lehteenkin Kaitsu kirjoittaa, kun mieluinen aihe löytyy.

Merilä kertoo tarinansa Somero-lehden tekemässä 50-vuotissyntymäpäivähaastattelussa.

Lue tarina 9.5.2017 lehdestä