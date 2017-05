Sammakkoa pelottaa huomenna kirjastossa

|

Kirjastossa esitetään huomenaamuna 10.5. nukketeatteria lapsille. Esityksen nimi on Sammakkoa pelottaa.

Esityksessä teatterisermin takana hääräävät kirjaston omat työntekijät Eija Kopponen ja Elina Nordlund. He ovat myös luoneet esityksen käsikirjoituksen.

– Saimme inspiraation tarinaan lasten kuvakirjoista. Sammakko valikoitui päähenkilöksi Max Velthuijsin teosten innoittamana. Näytelmä ei kuitenkaan perustu suoraan mihinkään tiettyyn kirjaan, kertoo Nordlund.

– Näytelmä käsittelee pelkoja. Veikeät hahmot kuitenkin takaavat, että esitys tuskin pelottaa liiaksi pieniäkään katsojia, toteaa puolestaan Kopponen.

Nukketeatterikatsomoon on vapaa pääsy.