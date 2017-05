Somerolla on valtakunnallisen Kimble-turnauksen osakilpailu

|

kaikille suomalaisille tutun Kimble-pelin tarina alkoi porilaisesta autotallista 50 vuotta sitten. Peliä valmistava Tactic organisoi juhlavuoden kunniaksi maanlaajuisen Suomi pelaa Kimbleä -suurturnauksen. Someron osakilpailu järjestetään kirjastossa perjantaina 26.5.

Osakilpailuun mahtuu mukaan 24 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautua voi kirjastoon joko puhelimitse, sähköpostilla tai lainaustiskillä. Turnaus on avoin kaikenikäisille Kimblen ystäville. Pelaamisen on kuitenkin sujuttava ilman ulkopuolista apua, joten kaikkein pienimpien kannattaa vielä pysyä yleisössä. Kirjastossa voi turnauksen aikana pelata myös muita lautapelejä.

Osakilpailun voittaja pääsee jatkoon maakunnallisiin semifinaaleihin, jotka järjestetään myöhemmin tänä vuonna. Turnauksen finaali järjestetään Porissa 23.9. Finaalin voittaja saa maineen ja kunnian lisäksi 3 000 euron rahapalkinnon.

Someron osakilpailu on osa Nostalgiaviikon ohjelmaa.