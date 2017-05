Yhteistyö voi alkaa

|

Teksti Merja Ryhtä

Puolueet saivat sovittua kaupunginhallituksen ja lautakuntien paikoista. Neuvottelut sujuivat juohevasti. Kun keskusta luopui vaatimuksestaan saada viisi paikkaa kaupunginhallitukseen ja pysyä nykyisessä neljässä kaupunginhallituspaikassa, niin sopimus alkoi muotoutua.

Uudessa kaupunginhallituksessa tulee olemaan edustus kolmella puolueella: keskustalla, kokoomuksella ja SDP:llä. Keskustalla on neljä edustajaa, kokoomuksella kolme ja sosiaalidemokraateilla kaksi. Nykyisessä kaupunginhallituksessa on perussuomalaisten edustus, tulevassa kesäkuussa aloittavassa kokoonpanossa sitä ei enää ole.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus tulee olemaan keskustalla, varapuheenjohtajuus kokoomuksella ja toinen varapuheenjohtajuus sosiaalidemokraateilla.

Keskustalla on puheenjohtajuus teknisessä ja ympäristölautakunnassa. Kokoomus johtaa sivistyslautakuntaa ja demarit perusturvalautakuntaa sekä tarkastuslautakuntaa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus on keskustalla. Valtuuston toinen varapuheenjohtaja tulee demareilta ja kolmas perussuomalaisilta.

Näillä kokoonpanoilla puolueet uskovat yhteistyön sujuvan ja parempaa Someroa rakennettavan.

