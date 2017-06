Viikon kuvat: Purjekone tipahti juuri kylvetylle pellolle, alastonmalli ja 600 kiloa reessä

|

Ypäjällä jylläsivät viikko sitten hevosvoimat. Suomenhevosten valtakunnallisissa työmestaruuskilpailun vetokokeessa hevoset vetivät 600 kilon painoista rekeä. 20 metrin välein kuormaan lisättiin 50 kilon säkki.

Ja mitä olisi viikko ilman ämpäreitä? Nyt niitä oli tarjolla Salossa Gigantin avajaisissa.

Viikon kuvat näyttää kuluneen viikon uutis- ja puheenaiheet kuvina. Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa.

Pellolla vastaantullutta. Maanviljelyksessä voi tulla vastaan arvaamattomiakin ongelmia. Kuvan lentokone tipahti taivaalta keskelle juuri kylvettyä viljapeltoa Kaivolan kylässä. Viljanpeltoon jäi kymmeniä metrejä pitkät urat, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Lentäjää tulivat auttamaan serkukset Martti ja Petter Saari. Kuva: Susanna Saari, Laitilan Sanomat.

Kimblen taitaja. Matias Suonpää takoi itsensä Someron Kimble-mestariksi viime perjantaina. Vaikka turnauksen osallistujamäärä jäi viiteen, nousi turnauksen pelillinen intensiteetti kattoon jo äärimmäisen tasaisessa pronssi-ottelussa. Klassikkopeli Kimbleä pelattiin Somerolla Suomi100- ja Kimblen 50-vuotisjuhlien takia. Voittajat etenevät semifinaaliin. Suomen mestaruus ratkaistaan syksyllä. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Showpapat Baywatch-hengessä. Annika Mutilan luotsaama tuore tanssiryhmä Showpapas suuntaa 10. kesäkuuta Lahdessa järjestettäviin Performing Arts SM-kisoihin showtanssin kategoriassa. – Ryhmämme alaikäraja on 31 vuotta, sillä muuten kyseisessä sarjassa ei saa tanssia, Tomi Sirén (vas.) kertoo. Hän on yksi 19 miehestä, jotka ovat aloittaneet uuden harrastuksen tanssin parissa. – 19 baywatchia pelastaa oman Barbaran. Luvassa on niin nostoa, hyppyjä, kärrynpyörää, maassa pyörähtelyä kuin tanssiin pohjautuvia liikkeitä, Mikko Laitila (oik.) selvittää. Moni showpapoista päätyi ryhmään showmamoissa tanssivan naisystävän kautta. Miehet ovat taustoiltaan eri alojen ihmisiä, eikä kellään ole aiempaa tanssitaustaa. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

Alastonmallina. Turkulaiselle Kati Häkkiselle alastonmallina työskentely on vastapainoa omalle työlle. Turun Taideakatemian opiskelijat ovat piirtäneet Häkkistä lähes parikymmentä vuotta. Kuvassa häntä piirtävät Harri Puro ja Inari Raaterova. Alastomuus ei koskaan ole jännittänyt Häkkistä. Alkuaikoina jännitti enemmän katseen kohteena oleminen. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Hevosvoimat jylläävät. Eino Leikaksen ohjastama Isäntä puolusti viime viikonloppuna suomenhevosten valtakunnallisissa työmestaruuskilpailuissa viime vuoden voittoa. Ypäjällä sijoitus oli yhdeksäs. Vetokokeessa hevoset vetivät 600 kilon painoista rekeä. 20 metrin välein kuormaan lisättiin 50 kilon säkki. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Lentäen koulutielle. ”Lasken matkaan leijan kauneimman. Se saa lentää, tuulien teitä”. Tulevat ekaluokkalaiset päästivät ilmapallot taivaalle merkiksi alkavasta koulutiestä Uudessakaupungissa. Kuva: Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

Keskittyneesti puomilla. Telinevoimistelun kansainväliset Finngym-kisat käytiin Kupittaan urheiluhallissa viime viikonloppuna. Kuvassa puomin paras suomalainen, neljäs Ada Hautala. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Ämpäri – kaikkien avajaisten hitti. Torstaina auennut Salon Gigantti sai väen liikkeelle aamuvarhaisesta. Ensimmäiset asiakkaat saapuivat jonoon oven taakse hieman kello kuuden jälkeen.Tavaratalon avautuessa kello 8 odottamassa oli vajaa parisataa ihmistä jonon venyessä ohi rakennuksen päädyn. Ihmisiä houkuttelivat tarjoustuotteet sekä kaikkien avajaisten hitti, ämpäri. Niitä oli jaossa tuhat kappaletta. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Tämä on sitä e-urheilua. Tupa oli täynnä, kun Jyrkkälän nuorisotilan uusi elektronisen urheilun pelisali esiteltiin yleisölle sunnuntaina. Tässä elektroniseen urheiluun suunnitellussa pelisalissa Turun kaupungin nuorisopalvelut järjestää tavoitteellista pelitoimintaa nuorille ja kilpajoukkueille. Kun kaupunki viimeksi tänä keväänä rekrytoi joukkueisiinsa uusia pelaajia, se sai yli 200 hakemusta. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Rompetta ja kirppistä. Kirppis, rompetori ja lasten tapahtuma veti yli tuhat kävijää Virtasenkaupan parkkialueelle. Salon Nuorkauppakamarin ja Salon seudun ajoneuvoharrastajien järjestämää tapahtumaa vietettiin kolmatta kertaa. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Pallomerirock. Merkkareiden eli sirkustaiteilija Kai Kuutamon, kitaristi Valtteri Virtasen ja rumpali Juha Kiskosen mukaansatempaava Pallomerirock sopi lauantaina hyvin myös ihan pienille katsojille. Pallomerirock. Lisää esitykisä on luvassa Seikkailupuiston Helmi-teltassa 8.6., 9.6. ja 15.6. sekä 19.7. ja 21.7. klo 15. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

Volttia ja sykettä. Someron Sykkeen kevätnäytöksen showssa nähtiin Somero 150 -teemalla monenmoista maatilan eläintä, isäntää ja emäntää, Tiisua, Kolatun juustoa, Hiidenlinnaa sekä Sisumetsän seikkailupuistoa ja vaikka mitä. Seuralla on ollut kuluneena keväänä 40 jumpparyhmää. Kuva: Kari Eerikäinen, Somero-lehti.

Vanhempi kuin satavuotias Suomi. Se on umpirehellinen, se on päkäpäinen, se on yhteistyöhaluinen, se on itsenäinen, se on vanhempi kuin 100-vuotias Suomi, mutta ilman sitä ei Suomea olisi edes olemassa. Se on suomenhevonen. Vilusi-suomenhevostamma muutaman päivän ikäisen varsansa kanssa. Molemmat asustavat Heli Säterin tallilla Yläneellä. Mikä suomenhevosesta tekee niin erikoisen? – Se on rehti ja tekee mitä pyydetään ja saattaa tehdä enemmänkin. Suomenhevonen on suuri persoona, Säteri summaa. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

