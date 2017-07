Huveja ilmaiseksi

|

On loma, mutta ei ole rahaa tehdä mitään. Aika yleinen tilanne.

Somerolla lomabudjetin riittämättömyys ei ole ongelma. Tarjolla on ollut ja on edelleen huikea määrä täysin maksuttomia tapahtumia.

Esimerkiksi tänään on Taiteiden Soundi torilla ja Taidekierros ympäri pitäjää.

Lauantaina tarjoillaan Monosen äänen konsertit Kiiruun puistossa ja kirkossa niin ikään ilmaiseksi.

Sunnuntaina on Liikkeen ääni -tapahtuma, jonka urheilukentän lähistölle ripoteltuihin pisteisiin voi koko perhe osallistua vapaasti.

Juhlavuoden kunniaksi Someron kaupunkikin tarjoaa kaksi ilmaista bussiretkeä kotikylän kiinnostaviin kohteisiin. Yksi on ensi viikolla, joten nyt kannattaa ilmoittautua.

Eikä lomabudjetti kovin paljon hupene, vaikka osallistuisi upeisiin maksullisiinkin tapahtumiin, sillä Somerolla on yleensä hyvin kohtuulliset pääsymaksut.