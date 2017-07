Ilmaista ruokaa tarjolla

|

Luonnonvarakeskus Luken arvion mukaan mustikkasadosta on tulossa keskinkertainen koko maassa.

Keskimäärin hieman alle 60 prosenttia mustikankukista on pölyttynyt.

Mustikka on kypsynyt kolmisen viikkoa normaalia myöhemmin. Kypsiä marjoja on jo metsissä, mutta joukosta löytyy myös raakileita.

Somerolla poimijoita on näkynyt jo useita Pitkäjärveltä Somerniemelle. Viikonlopuksi saakin piirakkamarjat mistä päin tahansa.

Ja tietysti metsän tarjoamia aarteita kannattaa hyödyntää!

Puolukka on kukkinut hyvin, mutta sen kypsymistä saataneen odotella Luken arvion mukaan jopa syyskuulle saakka.