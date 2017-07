Katso video: Suunnistajan silmin metsässä – kuntorastit keräävät reippaasti yli tuhat suunnistajaa viikon aikana maakunnan metsiin

|

Kuntorastien suosio on nousussa lähes koko Varsinais-Suomessa. Rastit liikuttavat maakunnassa reippaasti yli tuhatta suunnistajaa joka viikko. Kävijöiden määrä on kasvanut ainakin Turussa, Somerolla, Paimiossa ja Laitilassa.

Varsinais-Suomen suurin viikkosuunnistustapahtuma on Turku-Rastit, joka saa parhaimmillaan 350 suunnistajaa metsään.

Paljon suunnistajia kerää myös Peimarin Rastit, jossa osallistujamäärä on noin 200 joka torstai. Suunta on ollut nouseva viime vuosina, kertoo Paimion Rastin puheenjohtaja Jyrki Laine.

Someron Esan Torstairastit keräävät kelistä riippuen noin 120 suunnistujaa alueen metsiin.

– Olemme paremmassa vauhdissa kuin viime vuonna. Silloin kuntorasteilla kävi keskimäärin noin sata henkeä. Tänä vuonna on ollut selvästi vilkkaampia iltoja, ja osallistujamäärä on noussut joppa 150:een, kertoo Esan suunnistusjaoston puheenjohtaja Mikko Kankare.

Tämän vuoden suosituin juttu Somerolla on olut lapsille suunnattu Hippo-suunnistuskoulu, johon ilmoittautui 40 lasta.

– Tältä vuodelta näyttää siltä, että olisi kova nuorisobuumi. Suunnistuskoulun oppilaat ovat käyneet myös Torstairasteilla, kuvailee Kankare.

Suomen suunnistusliiton mukaan suunnistusbuumi jatkuu, eikä hiipumisesta ole merkkejä.

– Pääkaupunkiseudulla on paljon kuntorasteja, kun taas Turun ympäristössä on paljon ympärivuotista toimintaa. Myös Tampereella, Kokkolassa ja Kouvolassa on erittäin vilkasta juuri nyt, sanoo viestintäpäällikkö Pirjo Valjanen.

Ennen juhannusta suunnistettava Jukola on ollut monena vuonna kuntosuunnistajien kynnyskohta. Sen jälkeen osallistujamäärät ovat laskeneet viikkorasteilla. Näin ei enää kuitenkaan ole.

– Viime vuonna moni seura teki kävijäennätyksiä Jukola-viikonlopun jälkeen, kertoo Valjanen.

Suunnistuksesta on tullut perhelaji. Aikuisten ja lasten harrastaminen kulkee käsi kädessä.

– Jos lapsi menee suunnistuskouluun, kuntorasteille lähtee helposti koko perhe. Jos aikuinen ilmoittautuu suunnistuskouluun, hänen lapsensa lähtee usein lasten vastaavaan ryhmään, kuvailee Pirjo Valjanen.

Perheitä näkyy myös Varsinais-Suomen rasteilla. Esimerkiksi Loimaan iltarasteilla on usein perheitä, joissa on pieniä lapsia.

– Nuorin lapsi nostetaan reppuun tai rinnalle ja vanhempi lapsi on haltioissaan päästessään metsään kävelemään vanhempiensa kanssa, kuvailee Loimaan Jankon suunnistujaoston puheenjohtaja Heimo Hongisto.

Seurojen mukaan on tärkeää, että aloitteleville ja perhesuunnistajille on tarjolla lyhyitä ja helppoja lenkkejä.

Suosituin kuntosuunnistuspäivä Varsinais-Suomessa on torstai. Silloin järjestetään viisi viikkorastitapahtumaa: Paimiossa, Laitilassa, Somerolla, Loimaalla ja saaristossa.

Harrastaja nauttii usein viikon aikana useista eri suunnistustapahtumista.

Someron Esan Mikko Kankare on havainnut tänä vuonna entistä enemmän ulkopaikkakuntalaisia Someron kuntorastitapahtumissa.

– Viime torstaina oli paljon vieraita kasvoja ja muiden seurojen paitoja suunnistajilla, jotka lähtivät metsään, kertoo paikan päällä havaintoja tehnyt Kankare.

Someron Esa täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlan kunniaksi Somerolla järjetsetään muun muassa yösuunnistuksen aluemestaruuskisat syyskuun alussa. Kaikille avoimeen kilpailuun odotetaan yli kahta sataa kisaajaa.

– Kisojen maasto on hyvin moni-ilmeinen. Kisa käydään aivan Someron keskustan tuntumassa, kertoo Kankare.

Kuntorastit: Lähes joka ilta metsään

Maanantaisin

Maanantairastit Salon seudulla. Järjestäjinä Angelniemen Ankkuri, Rasti Perniö, Salon Viesti, Salon Vilpas. Maanantairastien kotisivu. Auranmaan Viikkolehden Viikkorastit Auranmaalla. Järjestäjinä Rasti 88, Auran Vannas, Kosken Kaiku, Yläneen Kiri. Viikkorastien kotisivu. Mynärastit Mynämäellä. Järjestäjänä Mynämäen Suunnistajat -52 ry. Mynärastien kotisivu. Neo-rastit. Eri yritysten tukema, avoin rastitapahtuma Turun seudulla. Järjestäjinä Turun Suunnistajat, RastiPiikkiö ja Hirvensalon Heitto. Neo-Rastien kotisivu.

Tiistaisin

Vakka-Rastin kuntorastit Uudessakaupungissa. Järjestäjänä Vakka-rasti ry. Vakka-Rastien kotisivu. Satarastit Liedossa. Järjestäjänä Liedon Parma. Satarastien kotisivu.

Keskiviikkoisin

Turku-Rastit Turun seudulla. Järjestäjinä Hirvensalon Heitto, Maarian Mahti ja Turun Suunnistajat. Turku-Rastien kotisivu. Ykkössuunnat Suomusjärvellä ja Muurlassa. Järjestäjinä Suomusjärven Sisu ja Muurlan Vihuri. Ykkössuuntien kotisivu.

Torstaisin

Perjantaisin

Perjantairastit. Järjestäjänä Perttelin Peikot. Perjantairastien kotisivu.

Lauantaisin