Kesällä menee 800 grammaakin päivässä

Lähes kaikkien avomaavihannesten satoa korjataan heinäkuussa. Eli nyt kannattaa tankata kasviksilla. Kasvisten maut, tuoreus ja hinnat ovat parhaimmillaan.

Monia kasviksia on hyvä myös säilöä talven varalle pakastamalla, kuivaamalla tai muilla tavoilla. Tavoitteena on syödä vähintään puoli kiloa vihanneksia, marjoja ja hedelmiä päivässä ympäri vuoden. Kesällä tavoitteen voisi nostaa ainakin 800 grammaan, mikä tarkoittaa noin 8–10 kasvisannosta päivässä.

Parhaat kasvikset ovat lähellä tuotettuja, puhtaita ja tuoreita. Suomalaiset kasvikset ovat kehittyneet viileässä, saaneet runsaasti valoa ja kasvaneet puhtaassa ympäristössä verrattuna moniin tuontikasviksiin. Meillä esimerkiksi kasteluvesi on puhdasta.

Puutarhataloudella on myös merkittävä taloudellinen ja työllistävä vaikutus erityisesti haja-asutusalueilla. Yrittäjien lisäksi yritykset työllistävät tuhansia työntekijöitä ympärivuotisesti ja kesäkaudella lisäksi kausityövoimaa.

Ostamalla kotimaista, tuet samalla Suomen taloutta ja työllisyyttä.