Lapsille Jokipäivät

Paimionjoki-yhdistys järjestää Lasten Jokipäivät elokuun alussa Somerolla, Koskella ja Tarvasjoella yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen sekä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

– Lasten Jokipäivillä tutustutaan rantaympäristöön luonto- ja vesistötutkimuksin, haaveillaan ja nautitaan luonnosta. Ohjelmassa on paikasta riippuen myös melontaa, kalastusta ja kaarnalaivojen tekoa. Päivien aikana lapsille tarjotaan syötävää, kertoo suunnittelija Sanna Vesa Paimionjoki-yhdistyksestä.

Somerolla jokipäivät on 8. elokuuta Pitkäjärven uimarannalla. Tapahtuma on tarkoitettu 7–12-vuotiaille.

– Päivä vietetään ulkona keleistä riippumatta, sillä sadettahan emme pelkää.

Vesa muistuttaa, että mukaan pitää ilmoittautua vähintään viikkoa ennen tapahtumaa (sanna.vesa@aurajoki.net).